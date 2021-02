Ancien 53e mon­dial en simple et demi‐finaliste à Roland Garros en double, Sam Groth est actuel­le­ment retrai­té des courts et consul­tant pour la télé­vi­sion aus­tra­lienne. Interrogé sur le joueur et le per­son­nage Novak Djokovic, Groth a expo­sé une théo­rie déjà enten­due mais intéressante.

« Djokovic veut don­ner l’im­pres­sion qu’il se fiche de ne pas être aimé, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Il n’at­ti­re­ra jamais le sou­tien uni­ver­sel qu’a un Federer ou un Nadal. Chaque ère a besoin d’un méchant, et il est deve­nu le méchant de notre ère. Sur le court, Novak est incroyable, mais en dehors, il ne s’est pas ren­du beau­coup de services. »