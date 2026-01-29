Devenu l’unique entraî­neur de Carlos Alcaraz depuis le départ surprise de Juan Carlos Ferrero, Samuel Lopez pouvait diffi­ci­le­ment rêver mieux pour le premier tournoi de la saison. Son joueur s’est en effet qualifié pour les demi‐finales de l’Open d’Australie, son grand objectif de la saison, sans concéder le moindre set.

Lors d’une inter­view accordée à Marca, le coach espa­gnol a expliqué que tous les feux étaient au vert du côté du numéro 1 mondial avant le duel contre Alexander Zverev, prévu vendredi à 4h30 du matin (heure française).

« Au fil des jours, on voit qu’il prend de plus en plus confiance, qu’il trouve son rythme, dans ce qui est la première compé­ti­tion de l’année, en l’oc­cur­rence un Grand Chelem. Ce n’est pas le cas le reste de l’année, car il parti­cipe à des compé­ti­tions plus tôt. Je pense que nous arri­vons à un bon moment pour affronter Zverev. Je trouve que Carlos est en forme et menta­le­ment prêt. Il faut accepter quand les choses vont mal et rester concentré sur son jeu, sur la façon dont on aime jouer. L’autre jour, il portait le maillot du Brésil : ‘jugar bonito, dar espectá­culo’ (jouer beau, faire le spec­tacle…) Si vous avez une bonne atti­tude et que vous acceptez les choses, ça finira par marcher parce qu’il est dans une période où le tennis lui vient et où il le fait sortir. Zverev est très dur à jouer et son service va beau­coup compter. Ça va être une belle bataille ».

A noter que Carlos Alcaraz et Alexander Zverev sont à égalité dans leurs face‐à‐face (6−6).