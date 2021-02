C’est peu dire que les décla­ra­tions de Benoît Paire ont fait grand bruit depuis ce lun­di à Melbourne. Clamant entre autres que le Grand Chelem aus­tra­lien était « de la merde », ses mots ont été repris en confé­rence de presse afin d’in­ter­ro­ger un autre concer­né par la polé­mique liée au trai­te­ment des joueurs à Melbourne, à savoir Tennys Sandgren. De voyage en Australie après avoir été tes­té posi­tif au coro­na­vi­rus (mais plus conta­gieux), l’Américain avait vécu un début de séjour tur­bu­lent. De quoi approu­ver – au moins en par­tie – les pro­pos du Français.

« Je ne sais pas si le tour­noi est une blague. Mais de mon point de vue, il pour­rait l’être. Je n’ai jamais dis­pu­té un match de Grand Chelem en sachant que je ne serai pro­ba­ble­ment pas capable de gagner. Je ne suis phy­si­que­ment pas assez en forme pour affron­ter mon adver­saire. Je veux dire, mon record de cinq sets est joli quand j’ar­rive à un cin­quième set, je suis en pleine forme. Et aujourd’­hui je suis fati­gué après une heure et 10 minutes. C’est comme ça pour moi – et c’est un peu hors de mon contrôle, et il y a 75 autres joueurs, hommes comme femmes, qui sont dans le même bateau. Cela fait beau­coup de monde, et de très bons joueurs… Je ne sais pas, je ne dirais pas que tout le tour­noi est une blague, mais pour cer­tains joueurs, ce n’est pas pos­sible (de jouer). Ce n’est tout sim­ple­ment pas pos­sible. »

L’affaire est encore loin d’être terminée…