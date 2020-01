Tennys Sandgren l’a déjà longuement expliqué, les tournois du Grand Chelem, il aime ça. En conférence de presse, il a expliqué comment et pourquoi il était meilleur dans ces conditions spéciales liées à un tournoi sur 15 jours : « Jouer dans un grand stade me transcende car je joue le plus souvent devant peu de gens. Cette ambiance me permet de proposer mon meilleur tennis, d’être plus concentré, plus précis, plus efficace. Je l’ai encore observé ce jour face à Fabio Fognini. Avec la façon dont je sers, mes initiatives en terme de jeu d’attaque mais aussi de défense, je me rends compte que tout qui entoure ce type de tournois a un effet plus que positif sur mon niveau de performance »