Tennys Sandgren se fiche pas mal des conven­tions. Bucheron sur le court, il l’est aus­si visi­ble­ment dans la vie. Et quand l’Américain s’ex­prime, il évite sou­vent la langue de bois. Interrogé sur la « dia­bo­li­sa­tion » dont il a été vic­time, il en aus­si pro­fi­té pour don­ner sa vision de toutes les options prises et les décla­ra­tions faites par les auto­ri­tés pour les jus­ti­fier. Sur le trai­te­ment VIP du Top 3, il a une ana­lyse plu­tôt prag­ma­tique : « Écoutez, les meilleurs joueurs béné­fi­cient tou­jours d’un trai­te­ment pré­fé­ren­tiel, par­tout. Ils ont plus de temps pour s’en­traî­ner, ils s’af­frontent tou­jours sur les grands courts, leurs chambres d’hô­tel sont meilleures. Cela fait par­tie du jeu. Mais que Craig Tiley le dise, c’est autre chose. Ce qui a été fait à Adélaïde, c’est d’ex­pli­quer à la terre entière que c’est presque iden­tique à Melbourne alors même que ce n’est pas le cas, il faut juste assu­mer ses choix »