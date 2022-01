Deux fois quart de fina­liste à l’Open d’Australie (2018 et 2020), Tennys Sandgren a refusé de se faire vacciner pour parti­ciper au premier Grand Chelem de l’année. Interrogé par nos confrères de L’Équipe, l’Américain, qui s’était déjà montré parti­cu­liè­re­ment critique envers l’Australie et son gouver­ne­ment, en rajoute une couche.

« Il n’y a jamais eu autant de cas posi­tifs en Australie que depuis Noël. Dans ces condi­tions, quel danger repré­sente Djokovic ? Ce n’est pas lui qui va faire entrer le virus dans le pays… Non, on veut le soumettre. On le menace sur la suite de sa carrière et on veut qu’il soit chez lui à regarder Nadal remporter l’Open d’Australie. D’un point de vue scien­ti­fique, ça n’a aucun sens. Laissez Novak libre de faire ce qu’il veut. Je veux qu’il joue, je veux qu’il gagne et je veux voir les réac­tions ensuite (rires). S’il ne joue pas parce qu’il est expulsé, après la déci­sion du juge en sa faveur, alors, ce sera clai­re­ment poli­tique. Et, dans ce cas, l’Australie ne devrait plus accueillir un Grand Chelem. »