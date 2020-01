A sept reprises, Tennys Sandgren est passé à un point de réaliser le plus grand exploit de sa carrière face à Roger Federer. Sept balles de match que l’Américain souhaite oublier. Sur son compte Twitter, l’actuel 100e mondial a posté : « C’est quoi la règle ici les gars : un double shot pour chaque balle de match non convertie ? » Autant dire que l’Américain va boire pour oublier. Benoit Paire n’a qu’à bien se tenir.

What’s the rule here folks- a double shot for each match point you didn’t convert ?

— Tennys Sandgren (@TennysSandgren) January 28, 2020