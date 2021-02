Et de 14… Il n’y aura pas eu de miracle pour Jérémy Chardy à la Rod Laver Arena, l’antre de son adver­saire, le numé­ro 1 mon­dial Novak Djokovic. Celui‐ci a d’ailleurs tout de suite mon­tré la cou­leur en empor­tant d’en­trée le ser­vice du Français. De son côté, le Serbe se montre com­plè­te­ment intrai­table sur son propre ser­vice, tan­dis que Chardy éprouve les plus grandes dif­fi­cul­tés à le conser­ver. Il finit par le perdre de nou­veau, pour per­mettre au Djoker de bou­cler la pre­mière manche, 6–3.

Et la ten­dance ne s’in­verse pas dans la deuxième manche, bien au contraire. Réglé comme une hor­loge, Djokovic enchaîne six jeux de suite pour mener 5–0. Si Chardy évite la bulle, il est balayé 6–1 en seule­ment 22 minutes de jeu.

Si le troi­sième et der­nier set est plus accro­ché, au moins au niveau du temps pas­sé sur le court (39 minutes), Nole reste tou­jours aus­si sou­ve­rain sur son ser­vice. La stat impres­sionne : aucune balle de break concé­dée de toute la ren­contre. Et mal­gré la résis­tance du Français, il finit inévi­ta­ble­ment par lui ravir son enga­ge­ment pour ne plus jamais quit­ter la tête… Score final : 6–3, 6–1, 6–2.

La malé­dic­tion se pour­suit donc pour Chardy, qui en 14 ren­contres n’au­ra tou­jours pas ins­crit un seul set face au numé­ro 1 mondial…