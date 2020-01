Comme Noah Rubin avant lui, Brayden Schnur espère que les meilleurs joueurs vont prendre position sur les conditions de jeu dangereuses de Melbourne. En attendant, le Canadien a eu des mots durs à l’encontre de Roger Federer et Rafael Nadal.

Brayden Schnur n’est pas le joueur canadien le plus connu. Le natif de Toronto (103e) a réussi ses débuts en qualifications de l’Open d’Australie et il a ensuite adressé de vives critiques à l’encontre de Roger Federer et Rafael Nadal. « Cela doit venir des meilleurs gars, Roger et Rafa sont un peu égoïstes en pensant à eux-mêmes et à leur carrière, a déclaré le joueur de 24 ans dans des propos relayés par le quotidien britannique Express. Comme ils sont proches de la fin, ils ne pensent qu’à leur héritage et plus au sport en lui-même. Ils n’essaient pas de faire ce qui est bon pour le sport. Alors ils doivent montrer plus d’implication. »

A l’instar de Noah Rubin dans les colonnes de L’Equipe, Brayden Schnur invite les stars du circuit à prendre position dans cette situation délicate où la qualité de l’air de Melbourne reste dangereuse. « On ressent une sorte de sécheresse dans la gorge, explique-t-il. Ce n’est pas normal et les joueurs qui souffrent d’asthme sont très désavantagés. Ils doivent se joindre à nous et prendre une décision car ce n’est pas sain de jouer dans ces conditions. »