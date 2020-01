S’attaquer de façon aussi virulente et maladroite à Roger Federer et Rafael Nadal est un vrai risque sur le circuit. Le Canadien a du mesurer cela après sa déclaration tapageuse où il expliquait que les deux cadors du circuit ne pensait qu’à eux et qu’ils étaient égoïstes.

Du coup, il a rectifier le tir avec un long tweet où son vocabulaire est beaucoup plus diplomatique : « J’aimerais présenter mes excuses à Roger Federer et à Rafael Nadal. Ils sont deux joueurs envers qui je voue un énorme respect. Leur contribution au tennis a été remarquable et je suis reconnaissant de tout ce qu’ils ont fait. « Égoïste » était un mauvais choix de mot et je le regrette. J’essayais plutôt d’expliquer que nous avons besoin de leaders comme eux pour entretenir une discussion continue entre joueurs et nous unifier. Pour ce faire, nous avons besoin du soutien des meilleurs afin qu’ils parlent au nom des joueurs qui, comme moi, ne font pas partie du top 100. Leurs voix ne sont jamais entendues et leurs opinions ne comptent pas »