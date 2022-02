Vainqueur de son compa­triote Juan Pablo Ficovich (6–3, 6–2) ce mercredi pour son entrée en lice sur le tournoi de Córdoba, Diego Schwartzman a été inter­rogé en confé­rence de presse d’après match sur le titre de Rafael Nadal à l’Open d’Australie. Et selon l’Argentin, l’ab­sence de Novak Djokovic a forcé­ment eu un effet positif pour Rafa.

« Personne ne pouvait s’at­tendre à un tel retour, je pense que même lui ne s’y atten­dait pas. Avoir été absent des courts pendant six mois et revenir sans perdre un seul match est impres­sion­nant. Je me souviens m’être entraîné avec lui les jours précé­dant le début du tournoi et c’était comme si rien ne lui était arrivé. Je pense qu’il s’est aussi nourri de l’ab­sence de Djokovic. Le fait de savoir qu’il n’était pas là et de se voir bien s’en­traîner lui a permis de croire davan­tage en ses chances. Je pense que c’est admi­rable et spec­ta­cu­laire ce qu’il a accompli. »