Pas assuré d’avoir une place dans le tableau principal de l’Open d’Australie, Andreas Seppi a finalement obtenu son billet après plusieurs forfaits. Conséquence, le vétéran italien de 36 ans va disputer son 62e tournoi du Grand Chelem de rang. Il n’est plus qu’à trois petites longueurs de Roger Federer (65), à six de Fernando Verdasco (68) et à 12 de Feliciano Lopez et de ses 74 participations consécutives. Quand la longévité rencontre la régularité.

Seppi giocherà il 62° Slam consecutivo ! La sua è la 4^ striscia di sempre, la 2^ tra quelle ancora aperte



74* Lopez (RG 2002-RG 2020)

68 Verdasco (Wim 2003-Aus 2020)

65 Federer (Aus 2000-Aus 2016)

61* Seppi (RG 2005-RG 2020)

56 Ferreira (Aus 1991-US 2004)



