On atten­dait son duel face à la Biélorusse Aryna Sabalenka pour savoir où en était vrai­ment la reine Serena Williams. Et bien on est rassuré.

Si le com­bat a bien eu lieu, Serena a tenu le choc à la fois men­ta­le­ment, tac­ti­que­ment et sur­tout phy­si­que­ment (6–4, 2–6, 6–4).

L’Américaine qui vise un 24ème titre en Grand Chelem est donc en quart de finale.

Elle affron­te­ra au pro­chain tour la gagnant du match entre Swiatek et Halep, les choses sérieuses ont donc com­men­cé mais si elle reste dans le même rythme que ce dimanche, Serena a plus qu’une carte à jouer pour aller au bout.