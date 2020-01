Ce n’est pas à Melbourne que Serena Williams remportera son 24e titre du Grand Chelem. Arrivée en Australie avec un titre à Auckland, l’Américaine est passée à côté de son match face à Qiang Wang (6-4, 6-7(2), 7-5) et elle n’a pas caché sa déception en conférence de presse : « J’étais optimiste, je pensais que je serais capable de gagner, de conclure ce match. Honnêtement, je ne pensais pas que j’allais perdre. Chaque match est différent et elle a joué un peu différemment. Moi, j’ai fait beaucoup d’erreurs que je n’avais pas commises à New York (où elle avait gagné 6-1, 6-0 en quarts) et ni ailleurs depuis un moment. J’ai fait beaucoup trop d’erreurs pour être une athlète professionnelle aujourd’hui. Elle a bien servi mais je n’ai pas relancé comme Serena. C’est moi qui ai perdu ce match. Je ne peux pas jouer comme ça, je ne peux plus refaire ça. Ce n’est pas professionnel. Je suis trop vieille pour jouer comme ça à ce moment de ma carrière. C’est un gros tournoi. Il n’y a aucune raison à performer comme ça. »