Cette fois, c’est sûr, Serena Williams est de retour à son plus haut niveau. Victorieuse de Simona Halep 6–3, 6–3 pour ral­lier les demi‐finales de l’Open d’Australie, l’Américaine a livré une per­for­mance de très haute volée. Et sur­tout ven­gé l’af­front que lui avait fait subir Halep lors de leur der­nière confron­ta­tion, en finale de Wimbledon 2019. La Roumaine lui avait infli­gé un cin­glant 6–2, 6–2 pour l’empêcher de conqué­rir son 24ème titre du Grand Chelem. En confé­rence de presse d’après‐match, les jour­na­listes sont bien sûr reve­nus sur ce sou­ve­nir dou­lou­reux et l’im­por­tance qu’il a pu avoir ce mardi.

« J’avais évi­dem­ment besoin de sor­tir une grosse per­for­mance aujourd’­hui, en par­ti­cu­lier après mon der­nier match face à elle. Mais hon­nê­te­ment, je n’ai pas trop pen­sé à ce match. J’étais concen­trée sur aujourd’­hui et l’im­por­tance de mieux jouer. Je savais que je ne pou­vais pas faire pire que la der­nière fois. Alors c’é­tait une bonne chose. »