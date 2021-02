À 39 ans, Serena Williams dis­pu­te­ra son 20e Open d’Australie avec l’espoir de décro­cher son 24e titre du Grand Chelem pour éga­ler le record de Margaret Court. En confé­rence de presse, elle fait le point sur son état phy­sique et se pro­jette sur son pre­mier match, lun­di, face à l’Allemande Siegemund (51e mondiale) :

« Je me sens bien. J’ai reçu beau­coup de trai­te­ments pour mon épaule. Mais je suis très confiante et je me pré­pare, je l’espère, pour les deux semaines qui viennent. Il est cer­tain que c’est quelque chose que je vais devoir gérer durant la quin­zaine. Affronter Siegemund très tôt dans la com­pé­ti­tion est béné­fique, je devrai tout de suite jouer mon meilleur ten­nis. Elle a rem­por­té de nom­breuses vic­toires sur les meilleurs joueuses. Elle a un style dif­fé­rent. Elle varie bien son jeu. »