Battue dès le troisième tour de l’Open d’Australie, Serena Williams ne décrochera pas un 24e titre du Grand Chelem. A 38 ans, les opportunités vont être de plus en plus rares pour l’Américaine. En conférence de presse, l’ancienne numéro 1 mondiale a été interrogée sur le sujet : « J’y crois toujours sinon je ne serais plus sur le circuit. Je ne joue pas juste pour le plaisir. Perdre n’est pas amusant et je ne joue pas pour perdre. Il semble que je réussisse mieux sur les deux tournois du Grand Chelem (Wimbledon et US Open). Chacun représente une opportunité de gagner. Ce n’est pas une question de Grand Chelem, c’est une question de bien jouer au tennis, ce qui n’a pas été le cas aujourd’hui (lire ce vendredi). C’est le plus décevant. Je suis meilleure que ça. »

La joueuse de Patrick Mouratoglou a ensuite dévoilé son programme, enfin celui à très court terme : « Je vais m’entraîner samedi pour que ça ne se reproduise plus. »