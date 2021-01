L’Américaine pense que les mesures de qua­ran­taine en Australie sont très strictes, mais qu’elles sont réflé­chies et appro­priées. Même si le temps pas­sé avec sa fille de trois ans à l’hô­tel passe len­te­ment, l’ancienne numé­ro 1 mon­diale relativise :

« C’est super strict mais vrai­ment bien », a‑t‐elle décrit dans The Late Show avec Stephen Colbert. « C’est fou et extrê­me­ment intense, mais c’est sim­ple­ment génial. C’est cer­tai­ne­ment dif­fi­cile d’être dans un hôtel toute la jour­née avec un enfant de trois ans, mais ça vaut le coup. Parce qu’au bout du compte, je veux que tout le monde soit en bonne san­té ». Dans l’interview, Serena évoque éga­le­ment ses ambi­tions : « Je ne joue plus que pour les Grand Chelem et j’aime le fait d’avoir encore la pos­si­bi­li­té de par­ti­ci­per et de concou­rir à un haut niveau ».

L’Américaine pourra‐t‐elle rem­por­ter son pre­mier Grand Chelem depuis son der­nier titre en 2017 à l’Open d’Australie ?