Ce ne sera pas non plus pour cette fois… Défaite 6–3, 6–4 par une impla­cable Naomi Osaka en demi‐finale de l’Open d’Australie, le comp­teur de Serena Williams res­te­ra une fois de plus blo­qué à 23 titres du Grand Chelem. A une seule petite lon­gueur du record abso­lu de Margaret Court. Apparue évi­dem­ment très tou­chée en confé­rence de presse d’après‐match, l’Américaine a lais­sé pla­né le doute sur une éven­tuelle fin de carrière.

Interrogée sur ce qu’elle pen­sait au moment de son der­nier geste envers le public aus­tra­lien à l’is­sue de la ren­contre – une main sur le cœur – qui pour­rait prendre des formes d’a­dieu, la cadette des sœurs Williams a bot­té en touche. « Je ne sais pas. Le public aus­tra­lien est tel­le­ment incroyable, c’é­tait super à voir. Mais je ne sais pas si j’ai déjà dit adieu à qui que ce soit… » Avant de quit­ter la salle en larmes à la ques­tion sui­vante. Laissant place aux interprétations…