C’est l’énorme sensation de cette première semaine : Serena Williams ne remportera pas son 24e titre du Grand Chelem à Melbourne suite à son élimination dès le troisième tour par Qiang Wang (29e). L’Américaine, qui avait battu la Chinoise 6-1, 6-0 à l’US Open, a d’abord été dos au mur en étant menée 6-4, 5-3. En débreakant puis en remportant le jeu décisif, l’ancienne numéro 1 mondiale se relançait dans cette rencontre où la Chinoise dominait les débats. Une tendance qui se confirmait dans la troisième manche où Serena était plus en difficultés sur ses mises en jeu en sauvant deux premières balles de break à 1-0 puis 4-3 avant de convertir sa troisième balle de match à 6-5.

Qiang Wang signe un succès sensationnel (6-4, 6-7(2), 7-5) face à Serena Williams et disputera son premier huitième de finale à Melbourne. Elle y affrontera Ons Jabeur qui a mis fin à la carrière de Caroline Wozniacki. Serena Williams, qui avait idéalement débuté la saison en remportant le tournoi d’Auckland, patientera encore avant de soulever un 24e titre du Grand Chelem. Mais à 38 ans, les occasions se feront de plus en plus rares…

The moment of a LIFETIME !

Qiang Wang puts on an absolute masterclass in the match of the tournament to shock Serena Williams 6-4 6-7(2) 7-5 and advance to a first career #AusOpen round of 16.#AO2020 pic.twitter.com/gnGkAMaU8X

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020