Après sa victoire expéditive face à Anastasia Potapova (6-0, 6-3) pour son entrée en lice, Serena Williams était interrogée sur la qualité de l’air à Melbourne. L’Américaine a reconnu que celle-ci avait été « normale » ce lundi et « plutôt bonne », mais elle reste inquiète et salue le travail de prévention de Tennis Australia : « J’étais préoccupée et je le suis. Je pense que cela va changer tous les jours. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent influencer. C’est toujours une préoccupation pour tous les joueurs. Chaque jour, le tournoi effectue une mise à jour sur les conditions de jeu et la transmet aux joueurs. Alors, c’est bien de voir que l’Open d’Australie adopte cette position. Nous suivons ça au quotidien pour voir comment la qualité de l’air évolue. »