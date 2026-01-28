AccueilOpen d'AustralieSerena Williams sur le craquage de Gauff après sa défaite contre Svitolina :...
Serena Williams sur le craquage de Gauff après sa défaite contre Svitolina : « Coco, je peux te montrer comment démolir ta raquette en un seul coup »

Alors qu’elle se pensait à l’abris des regards, et surtout des caméras, après avoir été balayée par Elina Svitolina en quarts de finale de l’Open d’Australie (6−1, 6–2), Cori Gauff a fracassé sa raquette en la frap­pant contre le sol à plusieurs reprises.

Ce geste a été telle­ment diffusé que le mari de Serena Williams, Alexis Ohanian, a décidé de voler au secours de sa jeune compa­triote sur le réseau social X…

« J’adore cette énergie et cette émotion de Coco Gauff. Nous aimons le sport parce qu’il est brut, parce que ces athlètes se donnent à fond dans la bataille et que parfois (comme dans la vie), on ne gagne pas. Les médias vont exploiter ce moment privé pour faire les gros titres et attirer des clics, mais Coco n’a rien fait de mal ici. »

…Avant que Serena Williams en personne ne donne son avis sur cette fausse polémique. 

« Bien dit, Alexis. La passion, c’est ce qui compte. Il n’y a rien de mal à détester perdre. Maintenant, Coco, quand tu veux, je peux te montrer comment démolir la raquette en un seul coup… à la manière de Serena », a plai­santé la légende américaine. 

Des messages de soutien qui ne devraient pas laisser Coco Gauff insensible. 

