Un premier set bouclé en seulement 19 minutes pour une victoire finale 6-0, 6-3 en moins d’une heure de jeu, Serena Williams n’a pas traîné pour ses débuts à Melbourne face à la Russe Anastasia Potapova (90e). Une démonstration qui lui ouvre les portes du deuxième tour où elle affrontera Tamara Zidansek (70e). En conférence de presse, l’Américaine, titrée à Auckland, faisait part de sa satisfaction concernant ses débuts : « C’était bien, j’ai senti que j’avais bien commencé. J’ai très bien débuté dans le premier set et je me suis appuyée dessus. J’ai l’impression que je peux encore m’améliorer et devenir meilleure tout au long du tournoi, c’est évident. C’est un bon tremplin pour le moment. »