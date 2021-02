On a retrou­vé une Serena Williams en mode bull­do­zer à Melbourne. Comme il y a deux jours, l’Américaine n’a fait qu’une bou­chée de son adver­saire ce mer­cre­di, la Serbe Nina Stojanovic (n°99), 6–3, 6–0. Une vic­toire écla­tante quia don­né lieu à quelques séquences déca­lées au moment de la tra­di­tion­nelle confé­rence de presse d’après‐match.

Interrogée sur la per­son­na­li­té qu’elle ne connais­sait pas encore et qu’elle sou­hai­tait abso­lu­ment ren­con­trer, la cadette des soeurs Williams a eu une réponse pour le moins… étonnante.

« Qui je vou­drais ren­con­trer ? Jésus. Il serait un peu l’ul­time », a‑t‐elle répon­du en riant. Sur le ton de la plai­san­te­rie, elle a alors pour­sui­vi dans le même style. « Bon, je vais me concen­trer sur les vivants. J’ai déjà ren­con­tré Thor, donc je ne peux pas répondre ça. Oh, je n’ai pas encore ren­con­tré Robert Downey Jr et j’a­dore Marvel et Iron Man… »

Ce n’est peut‐être qu’une ques­tion de temps avant un cros­so­ver sur grand écran…