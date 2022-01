Vainqueur auto­ri­taire et surprise en trois sets de l’un des grands favoris de cet Open d’Australie, Alexander Zverev, Denis Shapovalov a un nouveau grand défi qui l’at­tend : Rafael Nadal. Ils se sont affrontés quatre fois, le Canadien a perdu trois fois. Lors de leur dernière confron­ta­tion à Rome sur terre battue en mai 2021, Shapo’ s’était procuré deux balles de match avant de s’in­cliner. Il connaît les ingré­dients pour battre l’Espagnol, à en croire sa confé­rence de presse.

« Je m’at­tends à une longue bataille. Nadal vous fait jouer beau­coup. Sa défense est très bonne. C’est un joueur très complet et je devrai donner le meilleur de moi‐même si je veux me battre contre lui pour la victoire. Je dois être patient, me battre sur chaque point et être très agressif. C’est le seul moyen pour moi de battre Rafa », a estimé Shapovalov.