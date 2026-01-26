Ben Shelton poursuit son très beau parcours à l’Open d’Australie, où il a déjà atteint les quarts de finale en 2023 et le dernier carré l’an dernier, lorsqu’il avait été stoppé par Jannik Sinner.
Après avoir notamment sorti Ugo Humbert et Valentin Vacherot depuis le début du tournoi, le 7e joueur mondial a dominé Casper Ruud ce lundi en huitièmes de finale, malgré la perte de la première manche : 3–6, 6–4, 6–3, 6–4, en 2h39.
Au micro de Jim Courier lors de l’interview sur le court, l’Américain a fait passer un message au public, qui s’attendait sans doute à assister en session de nuit au duel entre Novak Djokovic et Jakub Mensik avant le forfait de ce dernier.
Ben Shelton after beating Casper Ruud at Australian Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 26, 2026
“I know you guys were probably looking forward to watching Novak tonight, I actually heard it from the stands. But I hope we didn’t disappoint with that match. I really appreciate you staying late” ❤️ pic.twitter.com/NbHUbarA5Z
« L’ambiance, ça fait tout pour moi. Je voudrais vous remercier d’être restés si tard ce soir. Je sais que vous vouliez probablement voir Novak Djokovic ce soir et je l’ai entendu parfois dans les travées, mais j’espère qu’on ne vous pas déçus avec ce match. Je suis vraiment un compétiteur. J’espère toujours avoir le public avec moi ici. J’ai toujours adoré ce tournoi, c’est une de mes dates favorites sur le calendrier chaque année. »
Mercredi, Ben Shelton défiera le double tenant du titre et numéro 2 mondial, Jannik Sinner.
