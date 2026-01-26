Ben Shelton pour­suit son très beau parcours à l’Open d’Australie, où il a déjà atteint les quarts de finale en 2023 et le dernier carré l’an dernier, lors­qu’il avait été stoppé par Jannik Sinner.

Après avoir notam­ment sorti Ugo Humbert et Valentin Vacherot depuis le début du tournoi, le 7e joueur mondial a dominé Casper Ruud ce lundi en huitièmes de finale, malgré la perte de la première manche : 3–6, 6–4, 6–3, 6–4, en 2h39.

Au micro de Jim Courier lors de l’in­ter­view sur le court, l’Américain a fait passer un message au public, qui s’at­ten­dait sans doute à assister en session de nuit au duel entre Novak Djokovic et Jakub Mensik avant le forfait de ce dernier.

Ben Shelton after beating Casper Ruud at Australian Open



“I know you guys were probably looking forward to watching Novak tonight, I actually heard it from the stands. But I hope we didn’t disap­point with that match. I really appre­ciate you staying late” ❤️ pic.twitter.com/NbHUbarA5Z — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 26, 2026

« L’ambiance, ça fait tout pour moi. Je voudrais vous remer­cier d’être restés si tard ce soir. Je sais que vous vouliez proba­ble­ment voir Novak Djokovic ce soir et je l’ai entendu parfois dans les travées, mais j’es­père qu’on ne vous pas déçus avec ce match. Je suis vrai­ment un compé­ti­teur. J’espère toujours avoir le public avec moi ici. J’ai toujours adoré ce tournoi, c’est une de mes dates favo­rites sur le calen­drier chaque année. »

Mercredi, Ben Shelton défiera le double tenant du titre et numéro 2 mondial, Jannik Sinner.