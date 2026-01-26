AccueilOpen d'AustralieShelton au public après sa victoire contre Ruud : "Je sais que...
Shelton au public après sa victoire contre Ruud : « Je sais que vous vouliez voir Djokovic ce soir, mais j’es­père qu’on ne vous a pas déçus »

Ben Shelton pour­suit son très beau parcours à l’Open d’Australie, où il a déjà atteint les quarts de finale en 2023 et le dernier carré l’an dernier, lors­qu’il avait été stoppé par Jannik Sinner. 

Après avoir notam­ment sorti Ugo Humbert et Valentin Vacherot depuis le début du tournoi, le 7e joueur mondial a dominé Casper Ruud ce lundi en huitièmes de finale, malgré la perte de la première manche : 3–6, 6–4, 6–3, 6–4, en 2h39. 

Au micro de Jim Courier lors de l’in­ter­view sur le court, l’Américain a fait passer un message au public, qui s’at­ten­dait sans doute à assister en session de nuit au duel entre Novak Djokovic et Jakub Mensik avant le forfait de ce dernier. 

« L’ambiance, ça fait tout pour moi. Je voudrais vous remer­cier d’être restés si tard ce soir. Je sais que vous vouliez proba­ble­ment voir Novak Djokovic ce soir et je l’ai entendu parfois dans les travées, mais j’es­père qu’on ne vous pas déçus avec ce match. Je suis vrai­ment un compé­ti­teur. J’espère toujours avoir le public avec moi ici. J’ai toujours adoré ce tournoi, c’est une de mes dates favo­rites sur le calen­drier chaque année. »

Mercredi, Ben Shelton défiera le double tenant du titre et numéro 2 mondial, Jannik Sinner. 

