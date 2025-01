Lors de sa confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales de l’US Open, Ben Shelton a poussé un coup de gueule au sujet des inter­views d’après‐match sur le court, qu’il juge parfois « gênantes » et « irres­pec­tueuses ».

L’Américain a donné quelques exemples de ques­tions ou de remarques un peu dépla­cées à son goût.

« J’ai aussi eu droit à des commen­taires de plusieurs personnes après mes matches : ‘Hey, Monfils a l’âge d’être ton père. Peut‐être que c’est ton père.’ Ou aujourd’hui (mercredi) sur le court : ‘Hey, Ben, qu’est‐ce que ça te fait de savoir que, peu importe contre qui tu joueras lors de ton prochain match, personne ne t’en­cou­ra­gera ?’ C’est peut‐être vrai, mais je ne crois pas que ce soit respec­tueux qu’un gars que je n’ai jamais rencontré me dise ça. »

“He is almost your…… dad” had a clearly racist conno­ta­tion, and when called out by Ben he says “let’s not go there” (???)



