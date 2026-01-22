La réussite de Valentin Vacherot ne surprend plus personne et d’ailleurs le Monégasque qualifié pour le 3ème tour confirme son statut. Un statut qui n’étonne pas son futur adversaire Brian Shelton.
« Je pense que cela montre simplement que, vous savez, le tennis est un sport très mental, et que la différence de niveau entre les joueurs qui participent aux challengers et ceux qui sont au sommet mondial n’est pas énorme. Je l’ai affronté lors d’un des premiers challengers auxquels j’ai participé, et nous avons livré une véritable bataille.Même depuis qu’il était à l’université, il a toujours été un problème. Je ne suis pas surpris de le voir dans le top 100 et d’obtenir d’excellents résultats sur le circuit. Je pense qu’il a beaucoup d’ atouts. Je pense qu’il est très fort physiquement. Je pense que c’est un adversaire coriace. Oui, je pense que c’est un excellent match pour le troisième tour » a déclaré l’Américain qui réussit un début de tournoi très satisfaisant.
Il est clair que son duel face à Vacherot sera une des très belles affiche du 3ème tour.
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 08:54