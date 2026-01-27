Ben a livré une belle partie face à un Casper Ruud un peu trop attentiste. L’Américain s’est imposé en 4 sets en confirmant son statut d’outsider mais aussi de joueur agressif.
En conférence de presse, Ben s’est livré à un vrai bilan de compétences.
« J’ai réussi des volées que j’aurais ratées auparavant, c’est parce que j’ai beaucoup plus confiance en mon jeu que par le passé. Je prends de bonnes décisions, donc je n’ai pas besoin de me précipiter et de frapper trop fort la balle. Je monte au filet au bon moment, sur les bons coups, en choisissant les bons instants, et c’est ainsi que je gagne beaucoup de points. Je pense que mes prises de décisions aujourd’hui ont été très claires, très justes ». Mon jeu est très différent. La manière dont je varie le rythme depuis le fond n’a plus rien à voiraussi que mon jeu en retour s’est beaucoup amélioré. Il y a un an, je n’étais pas à l’aise pour rester sur le revers, incapable de placer beaucoup de retours en jeu, je devais beaucoup utiliser le slice pour pouvoir renvoyer la balle. Maintenant, j’arrive à un point où je sens que je suis en ‘mode mur’, incapable de rater un retour. C’est un aspect qui m’aide énormément, car vous devez déployer un tennis agressif pour battre les meilleurs »
Ben va affronter Sinner en quart de finale, les deux champions se sont joués 9 fois.
L’Américain a battu l’Italien lors de leur premier duel, c’était en 2023 à Shanghaï, une éternité.
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 10:38