Ben a livré une belle partie face à un Casper Ruud un peu trop atten­tiste. L’Américain s’est imposé en 4 sets en confir­mant son statut d’out­sider mais aussi de joueur agressif.

En confé­rence de presse, Ben s’est livré à un vrai bilan de compétences.

« J’ai réussi des volées que j’au­rais ratées aupa­ra­vant, c’est parce que j’ai beau­coup plus confiance en mon jeu que par le passé. Je prends de bonnes déci­sions, donc je n’ai pas besoin de me préci­piter et de frapper trop fort la balle. Je monte au filet au bon moment, sur les bons coups, en choi­sis­sant les bons instants, et c’est ainsi que je gagne beau­coup de points. Je pense que mes prises de déci­sions aujourd’hui ont été très claires, très justes ». Mon jeu est très diffé­rent. La manière dont je varie le rythme depuis le fond n’a plus rien à voiraussi que mon jeu en retour s’est beau­coup amélioré. Il y a un an, je n’étais pas à l’aise pour rester sur le revers, inca­pable de placer beau­coup de retours en jeu, je devais beau­coup utiliser le slice pour pouvoir renvoyer la balle. Maintenant, j’ar­rive à un point où je sens que je suis en ‘mode mur’, inca­pable de rater un retour. C’est un aspect qui m’aide énor­mé­ment, car vous devez déployer un tennis agressif pour battre les meilleurs »

Ben va affronter Sinner en quart de finale, les deux cham­pions se sont joués 9 fois.

L’Américain a battu l’Italien lors de leur premier duel, c’était en 2023 à Shanghaï, une éternité.