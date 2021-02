A peine étouf­fé par la fougue du numé­ro 6 mon­dial Stefanos Tsitsipas (6–1, 6–2, 6–1), Gilles Simon s’est pré­sen­té en confé­rence de presse. Et il avait des choses à dire, notam­ment lorsque les jour­na­listes fran­çais pré­sents en visio­con­fé­rence l’ont inter­ro­gé sur la nou­veau­té de cette édi­tion 2021 de l’Open d’Australie : le « Live Hawk‐Eye », à savoir un arbi­trage entiè­re­ment robo­ti­sé et vidéo à la place des juges de ligne habi­tuels. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Niçois goûte assez peu à cette innovation.

« Le gros pro­blème du Live Hawk‐Eye, c’est que ce n’est pas pré­cis du tout. Étonnamment les joueurs pré­fèrent tou­jours une erreur de machine qu’une erreur d’ar­bitre, parce qu’on a tou­jours l’im­pres­sion que c’est per­son­nel sinon. Alors qu’a­vec la machine, on n’ar­rive pas à pous­ser la para­no jusque‐là. C’est un pro­blème parce qu’il y a de grosses fautes, alors c’est impar­tial, c’est neutre, mais à un moment on aime bien quand les annonces sont justes. »

De quoi pous­ser le début sur une réflexion plus géné­rale du niveau de l’ar­bi­trage, selon lui en net perte de vitesse. « Je crois que les chal­lenges manquent, éton­nam­ment. Les gens et les joueurs aimaient bien, c’é­tait un bon mix. Et puis sur­tout, je trouve que le niveau d’ar­bi­trage a énor­mé­ment bais­sé. Je trouve que main­te­nant les arbitres sont juste obsé­dés par le temps. J’ai l’im­pres­sion qu’ils ont juste pour mis­sion de te mettre un « war­ning ». Ils le font avec zèle, et mal­heu­reu­se­ment ce n’est pas une bonne chose. Je trouve qu’il y a effec­ti­ve­ment quelque chose qui ne fonc­tionne pas bien ces der­niers temps sur le ter­rain. »