Comme le veut la coutume, l’en­traî­neur du vain­queur du tournoi était attendu en confé­rence de presse.

S’il n’était pas accom­pagné par Darren Cahill, Simone Vagnozzi s’est exprimé pendant de longues minutes suite à la victoire de Jannik Sinner face à Alexander Zverev en finale de l’Open d’Australie.

Et lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé quel était le poten­tiel de son joueur et s’il avait les moyens pour devenir l’un des meilleurs de tous les temps, le coach italien a visé très haut.

« Vous savez, il est encore jeune. Il a déjà gagné trois tour­nois. On ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur, mais il est certain que c’est un gars qui essaie de s’amé­liorer chaque jour, en allant sur le terrain, à l’en­traî­ne­ment, et en essayant de mettre de nouvelles choses dans son jeu, en essayant de s’amé­liorer physi­que­ment. Je pense donc que c’est l’un des gars qui peut atteindre le plus haut niveau. Quand on parle de haut niveau, on pense à Novak (Djokovic), à Roger (Federer) ou à Rafa (Nadal). Nous sommes encore loin du compte, mais il est certain qu’il est l’un des joueurs qui peut essayer d’at­teindre ce genre de niveau. »