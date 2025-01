Co‐entraîneur de Jannik Sinner depuis bientôt deux ans aux côtés de Darren Cahill, Simone Vagnozzi s’est récem­ment confié sur son entente avec le numéro 1 mondial. Et comme dans toutes rela­tions, il y a des hauts et des bas même si les bas sont plutôt rares.

« Sinner n’est pas un gars qui se repose sur ses lauriers. Je consi­dère Jannik comme un travailleur excep­tionnel : il ne se plaint pas, il apprend tout comme une éponge. C’est une chance de travailler avec un gars comme ça. Des défauts ? Bien sûr qu’il en a, qui n’en a pas ? À long terme, la rela­tion entraîneur‐joueur ressemble un peu à celle qui existe entre un mari et sa femme. Il y a des choses qui m’agacent chez lui et vice‐versa. À Shanghai, il y a eu une petite dispute sur le terrain, mais c’est vrai­ment spora­dique car c’est un homme poli et respectueux. »