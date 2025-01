Lors de l’in­ter­view sur le court après sa démons­tra­tion contre Alex de Minaur en quarts de finale de l’Open d’Australie, le numéro 1 mondial Jannik Sinner a été inter­rogé sur la victoire de Novak Djokovic contre Carlos Alcaraz.

« J’ai regardé jusqu’à la fin. C’était un match extra­or­di­naire. Ces matchs devraient être des finales ou des demies, c’est dur de les voir en quarts. Nous voulons tous ce genre de riva­lités. C’est la meilleure riva­lité que nous ayons dans le tennis actuel­le­ment », a déclaré humble­ment l’Italien.

Jannik Sinner on the Carlos Alcaraz & Novak Djokovic Australian Open match :



“I watched til the end. It was an amazing match. We all want these kind of rival­ries. At the moment it’s the best rivalry we have in tennis.” ❤️



pic.twitter.com/DNYO0hm1oK