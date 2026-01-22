Double tenant du titre, Jannik Sinner s’est tranquillement qualifié pour le troisième tour de l’Open d’Australie ce jeudi.
Tombeur en trois sets de l’Australien James Duckworth (88e mondial), le numéro 2 mondial a entame une montée en puissance avant de passer aux choses sérieuses, et de potentiellement retrouver Carlos Alcaraz en finale le dimanche 1er février.
Lors de l’interview sur le court, l’Italien a d’ailleurs rendu hommage à son rival espagnol. Extrait :
Jim Courier : « Tes amorties s’améliorent. Qui a la meilleur amortie du circuit ?«
Jannik Sinner : « Je pense que nous savons tous qui a la meilleur amortie, non ? »
Jim Courier : « Eh bien, dis‐nous ! »
Sinner : « C’est Carlos, bien sûr. »
The two best players in the world, and still lots of love between Sincaraz 🤝@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/FxSNXJ6Kyf— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2026
Pour une place en huitièmes de finale, Jannik Sinner affrontera l’Américain Eliot Spizzirri (85e joueur mondial).
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 12:13