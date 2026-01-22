Double tenant du titre, Jannik Sinner s’est tran­quille­ment qualifié pour le troi­sième tour de l’Open d’Australie ce jeudi.

Tombeur en trois sets de l’Australien James Duckworth (88e mondial), le numéro 2 mondial a entame une montée en puis­sance avant de passer aux choses sérieuses, et de poten­tiel­le­ment retrouver Carlos Alcaraz en finale le dimanche 1er février.

Lors de l’in­ter­view sur le court, l’Italien a d’ailleurs rendu hommage à son rival espa­gnol. Extrait :

Jim Courier : « Tes amor­ties s’amé­liorent. Qui a la meilleur amortie du circuit ?«

Jannik Sinner : « Je pense que nous savons tous qui a la meilleur amortie, non ? »

Jim Courier : « Eh bien, dis‐nous ! »

Sinner : « C’est Carlos, bien sûr. »

Pour une place en huitièmes de finale, Jannik Sinner affron­tera l’Américain Eliot Spizzirri (85e joueur mondial).