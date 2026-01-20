Jannik Sinner menait tran­quille­ment 6–2, 6–1 lorsque le Français Hugo Gaston a aban­donné au premier tour de l’Open d’Australie.

Après avoir tenté de consoler son adver­saire, le double tenant du titre lui a rendu hommage lors de l’in­ter­view sur le court.

Sinner on Hugo Gaston’s reti­re­ment from their match at the Australian Open



Jannik : “I saw that he wasn’t serving with high pace. Especially in the 2nd set. It’s not the way you want to win. He’s such a talented player. He has incre­dible touch. Moving very very well. I knew from… pic.twitter.com/XdhDyYcTrm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2026

« J’ai vu qu’il ne servait pas très fort. Surtout dans le deuxième set. Ce n’est pas comme ça qu’on veut gagner. C’est un joueur très talen­tueux. Il a un toucher incroyable. Il se déplace très très bien. Je savais dès le début que je devais jouer à un très haut niveau. J’ai essayé d’être aussi agressif que possible, ce que j’ai fait. Je suis très heureux d’être de retour ici. C’est un endroit très spécial pour moi. Merci d’être venus. L’ambiance est incroyable. »