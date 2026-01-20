AccueilOpen d'AustralieSinner, après sa victoire contre Hugo Gaston : "J'ai vu qu'il ne...
Open d'Australie

Sinner, après sa victoire contre Hugo Gaston : « J’ai vu qu’il ne servait pas très fort, surtout dans le deuxième set. Ce n’est pas comme ça qu’on veut gagner »

Jannik Sinner menait tran­quille­ment 6–2, 6–1 lorsque le Français Hugo Gaston a aban­donné au premier tour de l’Open d’Australie. 

Après avoir tenté de consoler son adver­saire, le double tenant du titre lui a rendu hommage lors de l’in­ter­view sur le court. 

« J’ai vu qu’il ne servait pas très fort. Surtout dans le deuxième set. Ce n’est pas comme ça qu’on veut gagner. C’est un joueur très talen­tueux. Il a un toucher incroyable. Il se déplace très très bien. Je savais dès le début que je devais jouer à un très haut niveau. J’ai essayé d’être aussi agressif que possible, ce que j’ai fait. Je suis très heureux d’être de retour ici. C’est un endroit très spécial pour moi. Merci d’être venus. L’ambiance est incroyable. »

