Jannik Sinner menait tranquillement 6–2, 6–1 lorsque le Français Hugo Gaston a abandonné au premier tour de l’Open d’Australie.
Après avoir tenté de consoler son adversaire, le double tenant du titre lui a rendu hommage lors de l’interview sur le court.
« J’ai vu qu’il ne servait pas très fort. Surtout dans le deuxième set. Ce n’est pas comme ça qu’on veut gagner. C’est un joueur très talentueux. Il a un toucher incroyable. Il se déplace très très bien. Je savais dès le début que je devais jouer à un très haut niveau. J’ai essayé d’être aussi agressif que possible, ce que j’ai fait. Je suis très heureux d’être de retour ici. C’est un endroit très spécial pour moi. Merci d’être venus. L’ambiance est incroyable. »
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 10:56