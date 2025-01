Alors qu’il risque toujours une suspen­sion suite à l’appel de l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) auprès du Tribunal arbi­tral du sport (TAS), qui tran­chera en avril, Jannik Sinner a remporté dimanche à l’Open d’Australie son troi­sième titre du Grand Chelem, et son deuxième consé­cutif. Le numéro 1 mondial continue d’évo­luer à un niveau de jeu excep­tionnel malgré l’épée de Damoclès au‐dessus de sa tête.

« Ce qu’il s’est passé, s’est passé, non ? Comme je le dis toujours, je continue à jouer comme ça parce que j’ai la conscience tran­quille par rapport à ce qu’il s’est passé. C’est parfois diffi­cile de ne pas y penser mais si je savais que j’étais coupable, je ne joue­rais pas comme ça, et c’est tout. Les choses se sont passées de manière très posi­tive, et je continue à croire que ce sera le cas. C’est tout, non ? Pour l’ins­tant, je ne pense pas à cela. Bien sûr, il y a des moments où l’on se dit que l’on aime­rait bien ne pas avoir ce problème. D’un autre côté, j’ai toujours hâte d’aller sur le court. Maintenant, j’ai aussi besoin de repos, ce qui est égale­ment très impor­tant pour mon corps et mon esprit. Ensuite, lorsque je retourne sur le terrain, j’es­saie de m’amé­liorer », a déclaré l’Italien en confé­rence de presse.