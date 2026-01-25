S’il s’est imposé en quatre sets face à l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial) au troisième tour de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a pourtant failli prendre la porte samedi sur la Rod Laver Arena.
Perclus de crampes dans la troisième manche, le double tenant du titre venait d’être breaké lorsque le protocole chaleur a été déclenché, et la partie interrompue le temps que le toit soit déployé.
Alors que le timing de cette interruption fait déjà beaucoup parler, la légende Martina Navratilova en a rajouté une couche sur Tennis Channel, en estimant que le toit aurait dû être fermé à titre préventif.
« Vous savez déjà qu’au milieu du match, ils vont fermer le toit ! Quand ils savent qu’il va pleuvoir, ils ferment le toit à titre préventif, mais ils ne le font pas pour la chaleur. Cela n’a aucun sens. Le timing était horrible pour Spizzirri, mais ils auraient dû simplement garder le toit fermé dès le début », a lâché l’ancienne numéro 1 mondiale dans des propos relayés par Sportskeeda.
Jannik Sinner s’en est quoi qu’il en soit sorti et affrontera son compatriote Luciano Darderi (25e mondial) en huitièmes de finale lundi.
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 17:10