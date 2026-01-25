S’il s’est imposé en quatre sets face à l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial) au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a pour­tant failli prendre la porte samedi sur la Rod Laver Arena.

Perclus de crampes dans la troi­sième manche, le double tenant du titre venait d’être breaké lorsque le proto­cole chaleur a été déclenché, et la partie inter­rompue le temps que le toit soit déployé.

Alors que le timing de cette inter­rup­tion fait déjà beau­coup parler, la légende Martina Navratilova en a rajouté une couche sur Tennis Channel, en esti­mant que le toit aurait dû être fermé à titre préventif.

« Vous savez déjà qu’au milieu du match, ils vont fermer le toit ! Quand ils savent qu’il va pleu­voir, ils ferment le toit à titre préventif, mais ils ne le font pas pour la chaleur. Cela n’a aucun sens. Le timing était horrible pour Spizzirri, mais ils auraient dû simple­ment garder le toit fermé dès le début », a lâché l’an­cienne numéro 1 mondiale dans des propos relayés par Sportskeeda.

Jannik Sinner s’en est quoi qu’il en soit sorti et affron­tera son compa­triote Luciano Darderi (25e mondial) en huitièmes de finale lundi.