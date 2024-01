En confé­rence de presse avant le début de l’Open d’Australie, où il affron­tera Botic van de Zandschulp au premier tour, Jannik Sinner a expliqué de manière très simpliste son déclic mental face à Daniil Medvedev, qu’il a battu trois fois d’af­filée en fin de saison dernière après avoir perdu ses six premiers duels face au Russe.

« L’état d’es­prit est un élément clé dans notre sport. On se sent bien quand on perd tant de fois et qu’on finit par gagner, car cela montre les progrès que l’on fait en tant que joueur. Contre Daniil, par exemple, j’ai perdu six fois d’af­filée, puis j’ai compris que je pouvais le battre si je jouais du bon tennis. Alors, voyons voir. Je veux dire que la partie mentale est vrai­ment impor­tante. Il faut toujours croire en soi. Oui, je pense que c’est peut‐être le plus impor­tant pour un joueur de tennis. »