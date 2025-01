Vainqueur en trois sets (6−3, 7–6(5) 6–3) en ayant tremblé une demi seconde dans le deuxième set, l’Italien signe un doublé en Australie. Le numéro 1 mondial a déjà trois titres du Grand Chelem. Il se rapproche de Carlos Alcaraz qui reste avec Novak Djokovic son prin­cipal adversaire.

On ne peut résumer le duel à ce let gagnant à 4 partout dans le tie‐break du second set tant Alexander a été timide quand il s’agis­sait de serrer le jeu. Une habi­tude qui devient hélas son ADN et qui pour­rait surtout ne jamais se résoudre. D’autres cham­pions avant lui ont eu une très belle carrière sans pouvoir soulever un trophée du Grand Chelem.

En face, Jannik a fait du Sinner. Il a été solide et surtout il a pilonné le coup droit de l’Allemand. Regardant souvent sa box, Alexandre n’a toujours pas les armes pour consti­tuer un plan B, ce qui est inquié­tant à ce niveau.

▪️ Nombre de Grands Chelems remportés par des joueurs nés entre 1990 et 1999 :

🏆 2 titres



▪️ Nombre de Grands Chelems remportés par Jannik Sinner :

🏆 3 titres



🤯 Jannik Sinner a remporté plus de GC que l’en­semble des joueurs nés dans les années 90.pic.twitter.com/eCJMynntUZ — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 26, 2025

Au final, il est plus « simple » et récon­for­tant de ne pas changer de tactique au lieu de cher­cher à prendre des risques ou de tenter de brouiller les cartes. C’est la limite du tennis proposé par Zverev, et aussi celui de Sinner, si en face un joueur a l’au­dace de sortir de cette filière unique­ment basée sur la puissance.

Après, il ne s’agit pas de mini­miser le titre de l’Italien. Mais il faut quand même souli­gner qu’il n’a pas affronté des adver­saires très auda­cieux sauf Ben Shelton, coura­geux et créatif au premier set de leur quart de finale.

Maintenant, Jannik a d’autres échéances à gérer. Pour le coup, il ne maitri­sera rien, ce qui n’était pas le cas sur le court ce dimanche.