S’il s’est fait très peur lors du troi­sième tour, en raison d’un « gros de coup chaud », Jannik Sinner a depuis bien remis les pendules à l’heure.

Tombeur en trois sets de son compa­triote Luciano Darderi en huitièmes, le double tenant du titre a dominé Ben Shelton (7e mondial) ce mercredi en quarts de finale à Melbourne : 6–3, 6–4, 6–4, en .

S’il avait perdu son premier duel face à l’Américain, Sinner vient de remporter leurs neuf dernières confron­ta­tions sans concéder le moindre set. Et sans être excep­tionnel à son échelle, simple­ment en se montrant solide, il a encore montré l’écart entre Carlos Alcaraz, lui et les autres.

Au micro de Jim Courier lors de l’in­ter­view sur le court, l’Italien s’est projeté sur sa demi‐finale de vendredi contre Novak Djokovic, qualifié assez mira­cu­leu­se­ment suite à l’abandon de Lorenzo Musetti.

Jannik Sinner on facing Novak Djokovic in the Australian Open semi­fi­nals :



“These are moments you prac­tice for. We are so lucky to have Novak here playing incre­dible tennis at his age.” ❤️



pic.twitter.com/1CxszLkhNa — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 28, 2026

« Ce sont des moments pour lesquels on s’en­traîne. On se réveille le matin et on est impa­tient de jouer un bon match. Il faut évidem­ment jouer son meilleur. J’ai reçu des bonnes leçons dans le passé qui m’ont permis d’être un meilleur joueur. Nous avons beau­coup de chance que Novak soit ici et joue un tennis incroyable à son âge. On joue pour vous mais aussi pour nous, j’es­père que ce sera une belle bagarre. On verra mais ce sera forcé­ment très dur. »