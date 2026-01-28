AccueilOpen d'AustralieSinner fait très mal à Shelton et se tourne vers Djokovic :...
Open d'Australie

Sinner fait très mal à Shelton et se tourne vers Djokovic : « Nous avons beau­coup de chance que Novak soit ici et joue un tennis incroyable à son âge »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1016
Australian Open - Melbourne - 16�12025

S’il s’est fait très peur lors du troi­sième tour, en raison d’un « gros de coup chaud », Jannik Sinner a depuis bien remis les pendules à l’heure. 

Tombeur en trois sets de son compa­triote Luciano Darderi en huitièmes, le double tenant du titre a dominé Ben Shelton (7e mondial) ce mercredi en quarts de finale à Melbourne : 6–3, 6–4, 6–4, en .

S’il avait perdu son premier duel face à l’Américain, Sinner vient de remporter leurs neuf dernières confron­ta­tions sans concéder le moindre set. Et sans être excep­tionnel à son échelle, simple­ment en se montrant solide, il a encore montré l’écart entre Carlos Alcaraz, lui et les autres. 

Au micro de Jim Courier lors de l’in­ter­view sur le court, l’Italien s’est projeté sur sa demi‐finale de vendredi contre Novak Djokovic, qualifié assez mira­cu­leu­se­ment suite à l’abandon de Lorenzo Musetti. 

« Ce sont des moments pour lesquels on s’en­traîne. On se réveille le matin et on est impa­tient de jouer un bon match. Il faut évidem­ment jouer son meilleur. J’ai reçu des bonnes leçons dans le passé qui m’ont permis d’être un meilleur joueur. Nous avons beau­coup de chance que Novak soit ici et joue un tennis incroyable à son âge. On joue pour vous mais aussi pour nous, j’es­père que ce sera une belle bagarre. On verra mais ce sera forcé­ment très dur. »

Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 12:18

Article précédent
L’immense classe de Djokovic avant même l’abandon de Musetti
Article suivant
Jim Courier : « Novak Djokovic devrait être dans l’avion pour rentrer chez lui, alors je faisais partie de son équipe, je sais ce que je lui dirais de faire demain »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.