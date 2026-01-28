S’il s’est fait très peur lors du troisième tour, en raison d’un « gros de coup chaud », Jannik Sinner a depuis bien remis les pendules à l’heure.
Tombeur en trois sets de son compatriote Luciano Darderi en huitièmes, le double tenant du titre a dominé Ben Shelton (7e mondial) ce mercredi en quarts de finale à Melbourne : 6–3, 6–4, 6–4, en .
S’il avait perdu son premier duel face à l’Américain, Sinner vient de remporter leurs neuf dernières confrontations sans concéder le moindre set. Et sans être exceptionnel à son échelle, simplement en se montrant solide, il a encore montré l’écart entre Carlos Alcaraz, lui et les autres.
Au micro de Jim Courier lors de l’interview sur le court, l’Italien s’est projeté sur sa demi‐finale de vendredi contre Novak Djokovic, qualifié assez miraculeusement suite à l’abandon de Lorenzo Musetti.
Jannik Sinner on facing Novak Djokovic in the Australian Open semifinals :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 28, 2026
“These are moments you practice for. We are so lucky to have Novak here playing incredible tennis at his age.” ❤️
pic.twitter.com/1CxszLkhNa
« Ce sont des moments pour lesquels on s’entraîne. On se réveille le matin et on est impatient de jouer un bon match. Il faut évidemment jouer son meilleur. J’ai reçu des bonnes leçons dans le passé qui m’ont permis d’être un meilleur joueur. Nous avons beaucoup de chance que Novak soit ici et joue un tennis incroyable à son âge. On joue pour vous mais aussi pour nous, j’espère que ce sera une belle bagarre. On verra mais ce sera forcément très dur. »
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 12:18