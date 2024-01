Vainqueur en 5 manches (3−6, 3–6, 6–4, 6–4, 6–3) après avoir été mené deux sets à 0, Jannik Sinner remporte le 1er titre de sa carrière en Grand Chelem et confirme qu’il a l’étoffe des grands cham­pions. Medvedev a tout donné mais il n’avait plus vrai­ment de gaz et on le comprend !

Avant cette finale, comme lors­qu’il était mené 2 set à 0 par Ruusuvuori ou encore face à Zverev, on ne donnait pas beau­coup de chance à Daniil. Et visi­ble­ment le Russe affec­tionne la posi­tion « d’out­sider », il parvient à se concen­trer au maximum et à jouer un tennis assez incroyable.

endant deux manches, il était même injouable maitri­sant les débats que ce soit en défense comme en phase offen­sive. Après 1 heures et 20 minutes, Sinner semblait vrai­ment k‑o ne trou­vant pas la parade (3−6, 3–6).

Malgré une forme de vraie rési­gna­tion, Jannik parve­nait à se faire violence au début de la 3ème manche alors que Daniil bais­sait « enfin » d’un ton. Plus conqué­rant l’Italien trou­vait le rythme qui lui avait permis de « rouler » sur Djoko.

Un nouveau match commen­çait plus équi­libré avec plus de rallyes et surtout moins de fautes du côté italien. Dans la 4ème manche, on assis­tait au même scénario et Jannik bouclait les débats à 5–4 service Medvedev en lui mettant une pres­sion de fou.

Le Russe tentait de conti­nuer de se battre mais il manquait d’air, il faut dire que son tournoi a été très éprouvant.

Sinner brea­kait tôt à 3 à 2 et conti­nuait fina­le­ment à monter en puissance.

Quelques minutes plus tard, il pouvait lever les bras au ciel. Cela faisait juste que 48 ans que l’Italie atten­dait ça !