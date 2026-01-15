Le tirage au sort de l’Open d’Australie a livré son verdict pour les favoris, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ou encore Novak Djokovic, mais aussi pour les joueurs français.
Et si la plupart des représentants tricolores s’en sortent bien, à l’image de Gaël Monfils qui va disputer le tournoi pour la dernière fois de sa carrière, d’autres n’ont pas été épargnés.
36e mondial et non‐tête de série, Ugo Humbert affrontera Ben Shelton (8e mondial) dès le premier tour, Valentin Royer défiera Taylor Fritz (9e mondial), tandis que Hugo Gaston se coltinera le double tenant du titre et numéro 2 mondial, Jannik Sinner.
Du côté des femmes, Sarah Rakotomanga (118e mondial) a touché le « gros lot » avec la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka.
🚨 TIRAGE DES FRANÇAIS POUR L’OPEN D’AUSTRALIE 2026 🇦🇺— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) January 15, 2026
SIMPLE MASCULIN
🇫🇷 Moutet – Schoolkate
🇫🇷 Muller – Popyrin
🇫🇷 Jacquet – Nava
🇫🇷 Bonzi – Norrie
🇫🇷 Cazaux – Qualifié
🇫🇷 Rinderknech – Marozsan
🇫🇷 Royer – Fritz
🇫🇷 Humbert – Shelton
🇫🇷 Monfils – Qualifié
🇫🇷 Atmane – Qualifié… pic.twitter.com/AUAQ8tujFL
Un tirage mitigé pour le tennis français !
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 08:32