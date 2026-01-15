Le tirage au sort de l’Open d’Australie a livré son verdict pour les favoris, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ou encore Novak Djokovic, mais aussi pour les joueurs français.

Et si la plupart des repré­sen­tants trico­lores s’en sortent bien, à l’image de Gaël Monfils qui va disputer le tournoi pour la dernière fois de sa carrière, d’autres n’ont pas été épargnés.

36e mondial et non‐tête de série, Ugo Humbert affron­tera Ben Shelton (8e mondial) dès le premier tour, Valentin Royer défiera Taylor Fritz (9e mondial), tandis que Hugo Gaston se colti­nera le double tenant du titre et numéro 2 mondial, Jannik Sinner.

Du côté des femmes, Sarah Rakotomanga (118e mondial) a touché le « gros lot » avec la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka.

🚨 TIRAGE DES FRANÇAIS POUR L’OPEN D’AUSTRALIE 2026 🇦🇺



SIMPLE MASCULIN

🇫🇷 Moutet – Schoolkate

🇫🇷 Muller – Popyrin

🇫🇷 Jacquet – Nava

🇫🇷 Bonzi – Norrie

🇫🇷 Cazaux – Qualifié

🇫🇷 Rinderknech – Marozsan

🇫🇷 Royer – Fritz

🇫🇷 Humbert – Shelton

🇫🇷 Monfils – Qualifié

🇫🇷 Atmane – Qualifié… pic.twitter.com/AUAQ8tujFL — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) January 15, 2026

Un tirage mitigé pour le tennis français !