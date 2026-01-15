AccueilOpen d'AustralieSinner, Fritz, Shelton et Sabalenka face à des Français au premier tour...
Open d'Australie

Sinner, Fritz, Shelton et Sabalenka face à des Français au premier tour !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

218

Le tirage au sort de l’Open d’Australie a livré son verdict pour les favoris, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ou encore Novak Djokovic, mais aussi pour les joueurs français. 

Et si la plupart des repré­sen­tants trico­lores s’en sortent bien, à l’image de Gaël Monfils qui va disputer le tournoi pour la dernière fois de sa carrière, d’autres n’ont pas été épargnés. 

36e mondial et non‐tête de série, Ugo Humbert affron­tera Ben Shelton (8e mondial) dès le premier tour, Valentin Royer défiera Taylor Fritz (9e mondial), tandis que Hugo Gaston se colti­nera le double tenant du titre et numéro 2 mondial, Jannik Sinner. 

Du côté des femmes, Sarah Rakotomanga (118e mondial) a touché le « gros lot » avec la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. 

Un tirage mitigé pour le tennis français !

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 08:32

Article précédent
Djokovic pour Sinner, Alcaraz sait aussi ce qui l’attend !
Article suivant
Inquiétant la veille, Djokovic envoie un message à trois jours du début du tournoi !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.