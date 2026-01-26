Quand Lucas Darderi sauve deux balles de match et qu’il parvient à s’of­frir un tie‐break dans la 3ème manche, on essaye de se persuader qu’il va enfin pouvoir inquiéter Jannik Sinner.

Quelques minutes plus tard, le voila avec mini‐break à deux point à zéro et forcé­ment on commence à croire que le duel va durer.

Mais l’Italien se remet en route et remporte 7 points de suite en ne lais­sant pas respirer son adver­saire et se qualifie en quart de finale où il rencon­trera soit Ben Shelton ou Casper Ruud.

« Cela est toujours diffi­cile de jouer contre un ami mais une fois que j’ai mis ça de côté, j’ai réussi à bien rentrer dans la partie et imposer mon rythme »

Depuis le début du tournoi si on oublie l’épi­sode des crampes, Jannik n’a pas montré de failles et celui va tenter de le bous­culer devra être armé physi­que­ment et tactiquement.