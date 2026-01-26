Quand Lucas Darderi sauve deux balles de match et qu’il parvient à s’offrir un tie‐break dans la 3ème manche, on essaye de se persuader qu’il va enfin pouvoir inquiéter Jannik Sinner.
Quelques minutes plus tard, le voila avec mini‐break à deux point à zéro et forcément on commence à croire que le duel va durer.
Mais l’Italien se remet en route et remporte 7 points de suite en ne laissant pas respirer son adversaire et se qualifie en quart de finale où il rencontrera soit Ben Shelton ou Casper Ruud.
« Cela est toujours difficile de jouer contre un ami mais une fois que j’ai mis ça de côté, j’ai réussi à bien rentrer dans la partie et imposer mon rythme »
Depuis le début du tournoi si on oublie l’épisode des crampes, Jannik n’a pas montré de failles et celui va tenter de le bousculer devra être armé physiquement et tactiquement.
Publié le lundi 26 janvier 2026 à 10:32