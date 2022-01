Dominé par un Stefanos Tsitsipas créatif et perfor­mant, Sinner, comme à son habi­tude à jouer le carte de l’hu­mi­lité en confé­rence de presse : « Je dois améliorer tout mon tennis en général et jouer des matchs comme celui‐ci m’aide à le faire. Mon objectif à court terme est de jouer le plus de matchs de ce type possible, contre les meilleurs au monde, afin de grandir. Ce mois de compé­ti­tion a été très positif car j’ai acquis de l’ex­pé­rience et j’ai joué à un bon niveau. Je dois rester dans une dyna­mique posi­tive en sachant que j’ai beau­coup de progrès à faire pour devenir un meilleur joueur de tennis »