Avec une saison longue, Jannik a fait preque le même choix qu’Alcaraz en jouant deux matchs en format exhi­bi­tion. Il a expliqué le pour­quoi et le comment de cette décision.

« Pour moi, l’année dernière, j’ai terminé assez tard. J’ai aussi joué la Coupe Davis, je n’ai eu qu’une semaine d’arrêt en gros, puis on a commencé l’in­ter­saison. Nous y étions assez tôt. Je voulais commencer le plus tôt possible l’in­ter­saison. Pour moi, c’était vrai­ment impor­tant, pour moi et mon corps. Nous avons égale­ment essayé de déter­miner si cela pour­rait être une option pour les années à venir, si cela m’aide ou non. Comme je l’ai dit, j’ai joué quelques matches à Kooyong. Ce ne sont évidem­ment pas des matchs offi­ciels, mais on ressent un peu la pres­sion des vrais matchs. Nous allons voir. Je veux dire, nous aurons toutes les réponses dimanche, puis nous verrons comment ça se passe. Mais je me sens assez confiant d’être prêt pour du bon tennis »