« À Wimbledon, en regar­dant Dimitrov contre Sinner depuis les tribunes, j’imaginais faci­le­ment ce que cela aurait été de me mesurer à lui, car Grigor joue de manière très simi­laire à moi », décla­rait tout récem­ment Roger Federer.

En confé­rence de presse à deux jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), Jannik Sinner a réagi à cette décla­ra­tion du maestro suisse, en reve­nant notam­ment sur son match contre Grigor Dimitrov à Wimbledon (le Bulgare s’est blessé alors qu’il menait deux sets à zéro).

« J’aurais certai­ne­ment aimé l’af­fronter au moins une fois dans un match offi­ciel, juste pour savoir comment c’était. Chaque joueur est diffé­rent, non seule­ment dans son jeu, mais aussi dans son approche : il joue certai­ne­ment de manière très simi­laire à Grigor, mais ce sont tout de même deux joueurs diffé­rents. Grigor a très bien joué ce match, en chan­geant beau­coup de rythme, et il a certai­ne­ment vu mes faiblesses, surtout dans la combi­naison entre le gazon et ce type de jeu. Pendant la prépa­ra­tion, nous avons beau­coup travaillé sur cet aspect, afin d’être mieux prêts pour le prochain défi simi­laire à celui‐ci. Mais oui, j’au­rais beau­coup aimé l’af­fronter, Roger est peut‐être le joueur le plus magique de tous les temps… mais je suis arrivé un peu trop tard ! »