« À Wimbledon, en regardant Dimitrov contre Sinner depuis les tribunes, j’imaginais facilement ce que cela aurait été de me mesurer à lui, car Grigor joue de manière très similaire à moi », déclarait tout récemment Roger Federer.
En conférence de presse à deux jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), Jannik Sinner a réagi à cette déclaration du maestro suisse, en revenant notamment sur son match contre Grigor Dimitrov à Wimbledon (le Bulgare s’est blessé alors qu’il menait deux sets à zéro).
« J’aurais certainement aimé l’affronter au moins une fois dans un match officiel, juste pour savoir comment c’était. Chaque joueur est différent, non seulement dans son jeu, mais aussi dans son approche : il joue certainement de manière très similaire à Grigor, mais ce sont tout de même deux joueurs différents. Grigor a très bien joué ce match, en changeant beaucoup de rythme, et il a certainement vu mes faiblesses, surtout dans la combinaison entre le gazon et ce type de jeu. Pendant la préparation, nous avons beaucoup travaillé sur cet aspect, afin d’être mieux prêts pour le prochain défi similaire à celui‐ci. Mais oui, j’aurais beaucoup aimé l’affronter, Roger est peut‐être le joueur le plus magique de tous les temps… mais je suis arrivé un peu trop tard ! »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 09:24