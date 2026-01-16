AccueilOpen d'AustralieSinner répond à Federer : "Ce sont tout de même deux joueurs...
Open d'Australie

Sinner répond à Federer : « Ce sont tout de même deux joueurs différents »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

455

« À Wimbledon, en regar­dant Dimitrov contre Sinner depuis les tribunes, j’imaginais faci­le­ment ce que cela aurait été de me mesurer à lui, car Grigor joue de manière très simi­laire à moi », décla­rait tout récem­ment Roger Federer.

En confé­rence de presse à deux jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), Jannik Sinner a réagi à cette décla­ra­tion du maestro suisse, en reve­nant notam­ment sur son match contre Grigor Dimitrov à Wimbledon (le Bulgare s’est blessé alors qu’il menait deux sets à zéro). 

« J’aurais certai­ne­ment aimé l’af­fronter au moins une fois dans un match offi­ciel, juste pour savoir comment c’était. Chaque joueur est diffé­rent, non seule­ment dans son jeu, mais aussi dans son approche : il joue certai­ne­ment de manière très simi­laire à Grigor, mais ce sont tout de même deux joueurs diffé­rents. Grigor a très bien joué ce match, en chan­geant beau­coup de rythme, et il a certai­ne­ment vu mes faiblesses, surtout dans la combi­naison entre le gazon et ce type de jeu. Pendant la prépa­ra­tion, nous avons beau­coup travaillé sur cet aspect, afin d’être mieux prêts pour le prochain défi simi­laire à celui‐ci. Mais oui, j’au­rais beau­coup aimé l’af­fronter, Roger est peut‐être le joueur le plus magique de tous les temps… mais je suis arrivé un peu trop tard ! »

Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 09:24

Article précédent
Alcaraz sort enfin du silence sur sa sépa­ra­tion avec Ferrero : « On a clos ce chapitre mutuel­le­ment. On est toujours amis, on a une bonne relation »
Article suivant
Gaël Monfils : « Je vous dis la vérité, de temps en temps les gens prennent ça pour une faiblesse, mais ce n’est pas une faiblesse »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.