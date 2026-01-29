Alors qu’il n’a plus remporté le moindre set depuis samedi dernier et sa victoire au troi­sième tour contre Botic Van de Zandschulp, Novak Djokovic affron­tera bel et bien Jannik Sinner vendredi en demi‐finales de l’Open d’Australie.

Cela s’ex­plique par le forfait de Jakub Mensik avant leur duel en huitièmes de finale, et par l’abandon de Lorenzo Musetti, blessé et contraint de jeter l’éponge à deux sets à zéro en sa faveur en quarts de finale.

Jannik Sinner, qui a égale­ment eu beau­coup de chance lors du troi­sième tour, a commenté ce scénario cruel pour son compa­triote face au Serbe de 38 ans.

« Il a eu beau­coup de malchance, il jouait vrai­ment bien dans les deux premiers sets. Cela montre à quel point ce sport est impré­vi­sible. Parfois, il faut aussi beau­coup de chance. Je lui souhaite un prompt réta­blis­se­ment et bonne chance pour le reste de la saison. Je suis sûr qu’il aura d’autres occa­sions de disputer des matchs impor­tants. Je lui envoie tout mon soutien », a réagi le double tenant du titre à Melbourne.

A noter que le duel entre Sinner et Djokovic aura lieu à 9h30 heure fran­çaise ce vendredi.