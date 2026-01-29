Alors qu’il n’a plus remporté le moindre set depuis samedi dernier et sa victoire au troisième tour contre Botic Van de Zandschulp, Novak Djokovic affrontera bel et bien Jannik Sinner vendredi en demi‐finales de l’Open d’Australie.
Cela s’explique par le forfait de Jakub Mensik avant leur duel en huitièmes de finale, et par l’abandon de Lorenzo Musetti, blessé et contraint de jeter l’éponge à deux sets à zéro en sa faveur en quarts de finale.
Jannik Sinner, qui a également eu beaucoup de chance lors du troisième tour, a commenté ce scénario cruel pour son compatriote face au Serbe de 38 ans.
« Il a eu beaucoup de malchance, il jouait vraiment bien dans les deux premiers sets. Cela montre à quel point ce sport est imprévisible. Parfois, il faut aussi beaucoup de chance. Je lui souhaite un prompt rétablissement et bonne chance pour le reste de la saison. Je suis sûr qu’il aura d’autres occasions de disputer des matchs importants. Je lui envoie tout mon soutien », a réagi le double tenant du titre à Melbourne.
A noter que le duel entre Sinner et Djokovic aura lieu à 9h30 heure française ce vendredi.
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 12:22