Même si Jannik respecte Novak, perdre en demi‐finale en 5 manches après avoir eu autant de situations favorables est plus qu’agaçant. Alors, quand on est venu l’interroger sur ce point, l’Italien a un peu monté le ton ne voulant pas repenser à ce petit cauchemar.
« Très franchement, je ne veux pas parler des huit balles de break, mais la plupart du temps, il a très bien servi. J’ai eu mes chances. J’ai raté des coups, ça peut arriver. C’est le tennis, ça marche comme ça. Il faut le féliciter pour la façon dont il a joué aujourd’hui. J’ai eu mes chances mais je n’ai pas su les exploiter. Il a réalisé des coups fantastiques. Parfois, je décidais de faire des choses différentes. Aujourd’hui, ça n’a pas marché, mais c’est comme ça dans le tennis. J’ai eu l’impression que le premier set était également d’un très bon niveau pour nous deux. Ça a été un peu comme des montagnes russes »
La prochaine fois que Jannik sera de sortie c’est à Doha au Qatar du 16 au 21 Février. Il y retrouvera Alcaraz et Djokovic.
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 11:29