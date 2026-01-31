AccueilOpen d'AustralieSinner un peu énervé, recadre un journaliste : "Très franchement, je ne...
Open d'Australie

Sinner un peu énervé, recadre un jour­na­liste : « Très fran­che­ment, je ne veux pas parler des huit balles de break »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

0

Même si Jannik respecte Novak, perdre en demi‐finale en 5 manches après avoir eu autant de situa­tions favo­rables est plus qu’a­ga­çant. Alors, quand on est venu l’in­ter­roger sur ce point, l’Italien a un peu monté le ton ne voulant pas repenser à ce petit cauchemar.

« Très fran­che­ment, je ne veux pas parler des huit balles de break, mais la plupart du temps, il a très bien servi. J’ai eu mes chances. J’ai raté des coups, ça peut arriver. C’est le tennis, ça marche comme ça. Il faut le féli­citer pour la façon dont il a joué aujourd’hui. J’ai eu mes chances mais je n’ai pas su les exploiter. Il a réalisé des coups fantas­tiques. Parfois, je déci­dais de faire des choses diffé­rentes. Aujourd’hui, ça n’a pas marché, mais c’est comme ça dans le tennis. J’ai eu l’im­pres­sion que le premier set était égale­ment d’un très bon niveau pour nous deux. Ça a été un peu comme des montagnes russes »

La prochaine fois que Jannik sera de sortie c’est à Doha au Qatar du 16 au 21 Février. Il y retrou­vera Alcaraz et Djokovic.

Publié le samedi 31 janvier 2026 à 11:29

Article précédent
Rafael Nadal : « Si je dois soutenir quelqu’un en finale, ce serait Carlos, mais si Novak gagne, je serai aussi content pour lui parce que, d’une certaine manière, ce qu’il fait est spectaculaire »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.