Même si Jannik respecte Novak, perdre en demi‐finale en 5 manches après avoir eu autant de situa­tions favo­rables est plus qu’a­ga­çant. Alors, quand on est venu l’in­ter­roger sur ce point, l’Italien a un peu monté le ton ne voulant pas repenser à ce petit cauchemar.

« Très fran­che­ment, je ne veux pas parler des huit balles de break, mais la plupart du temps, il a très bien servi. J’ai eu mes chances. J’ai raté des coups, ça peut arriver. C’est le tennis, ça marche comme ça. Il faut le féli­citer pour la façon dont il a joué aujourd’hui. J’ai eu mes chances mais je n’ai pas su les exploiter. Il a réalisé des coups fantas­tiques. Parfois, je déci­dais de faire des choses diffé­rentes. Aujourd’hui, ça n’a pas marché, mais c’est comme ça dans le tennis. J’ai eu l’im­pres­sion que le premier set était égale­ment d’un très bon niveau pour nous deux. Ça a été un peu comme des montagnes russes »

La prochaine fois que Jannik sera de sortie c’est à Doha au Qatar du 16 au 21 Février. Il y retrou­vera Alcaraz et Djokovic.