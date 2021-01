Le joueur de double bré­si­lien Bruno Soares (NDLR : A gauche sur la pho­to avec Mate Pavic) fait par­tie de ceux qui com­prennent bien que les meilleurs joueurs du cir­cuit puissent avoir des pri­vi­lèges. C’est logique et cela se passe sou­vent comme cela aus­si dans d’autres dis­ci­plines spor­tives : « Il est tout à fait juste que nos stars aient des pri­vi­lèges. Ce sont des joueurs qui ont plus de poids dans notre sport et qui méritent donc des trai­te­ments de faveur. Ce qu’il se passe à Adélaïde ne me dérange pas du tout. En aucun cas quand je vais à un tour­noi, j’es­père avoir le même trai­te­ment que Nadal, Djokovic, Thiem, Federer, ils méritent tout ce qu’ils ont car ils ont gagné leur sta­tut sur le court grâce à leur per­for­mance et leurs titres. Le fait que je sois dans une pièce plus petite que celle de Djokovic, qui dis­pose d’un bal­con, ne m’af­fecte pas du tout »