Novak Djokovic se qua­li­fie pour les demi‐finales de l’Open d’Australie après sa vic­toire en quatre sets face à l’Allemand Zverev (6–7 (6) 6–2 6–4 7–6 (6)) en 3h34 de jeu.

Pourtant, le pre­mier set tourne à l’avantage de Zverev. Deux doubles fautes du Serbe per­mettent au numé­ro 7 mon­dial de débu­ter le match par un break. La suite de cette manche reste en faveur de l’Allemand qui se pro­cure même deux autres balles de break. Beaucoup de déchet côté Serbe et un ser­vice solide chez Zverev per­mettent à l’Allemand de rem­por­ter ce pre­mier set dans un tie‐break ser­ré jusqu’au bout (7(8)-(6) en 1h01 de jeu.).

La réac­tion ne se fait pas attendre côté Serbe avec un break rapi­de­ment obte­nu. Ce bon début de deuxième manche coïn­cide avec un phy­sique visi­ble­ment retrou­vé chez le numé­ro 1 mon­dial qui n’a qua­si­ment plus lais­sé son adver­saire res­pi­ré dans cette deuxième manche. Le double break est arri­vée immé­dia­te­ment, per­met­tant au Serbe de mener 4–0 avec des frappes puis­santes dans des zones dont il a le secret. Avec une seule faute direct, l’octuple vain­queur de l’Open d’Australie rem­porte ce set sur le score de 6–2 en 30 minutes.

Dans ce troixième set, l’Allemand arrache le break à Djokovic et mène rapi­de­ment 3–0 dans un match pour le moins décou­su. Le numé­ro 1 mon­dial laisse paraître quelques signes d’agacement, qui se tra­duisent par plus de fautes directes (six en quatre jeux alors qu’il n’en avait com­mises que deux lors du deuxième set) et des gestes d’agacement. Mais le men­tal du Serbe pour­rait bien être la clé du match. Au fond du trou, Djokovic trouve les res­sources néces­saires pour reve­nir dans le match à 4–4 et breake afin de ser­vir pour mener deux manches à une. 6–4 en 45 minutes.

Décidément, ce match est pour le moins inégal. Zverev breake d’entrée dans cette qua­trième manche mais par­vient avec dif­fi­cul­té à conser­ver son ser­vice. À 0–3, on remarque encore des signes d’agacement chez le Serbe, qui doit sau­ver trois balles de double‐break pour ne pas som­brer défi­ni­ti­ve­ment dans ce set. À 3–1 pour l’Allemand, Djokovic use Zverev avec de nom­breux slices pour reve­nir au score 3–2. Présent sur les points impor­tants, le numé­ro 1 mon­dial par­vient à sau­ver deux balles de break pour recol­ler à 4–4. Les deux joueurs nous mènent droit à un deuxième tie‐break. Malgré une balle de match sau­vée par le numé­ro 7 mon­diale, Djokovic conclu ce match sur un 23e ace.

Il affron­te­ra la sen­sa­tion Karatsev en demi‐finales.